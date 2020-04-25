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الجوهري وحسن شحاته ضمن أفضل 50 مدربًا حول العالم

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تواجد الراحل محمود الجوهري والمعلم حسن شحاته في قائمة أفضل 50 مدربا فى مجال كرة القدم حول العالم وذلك خلال العقود الأخيرة بداية من عام 1990 الماضي .

 

وضمت قائمة ال50 مدربا التي أعلنها موقع" maxifoot " حسن

شحاتة الذي حصل على المركز 35 توج  ثلاثية أمم إفريقيا مع الجيل الذهبى خلال مواسم 2006، 2008، 2010، وأيضًا محمود الجوهرى الذي حصل على المركز الـ50 و صاحب إنجاز تأهل منتخب مصر إلى نهائيات كأس العالم 1992 ميلاديًا، وبطولة كأس الأمم عام 1998.

 

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واحتل أليكس فيرجسون المدرب الأسكتلندي صدارة ترتيب أفضل المدربين فى العالم بعد قيادته فريق مانشستر يونايتد الإنجليزى إلى تحقيق لقب "البريميرليج"  فى 13 مناسبة، وفاز مرتين بدورى أبطال أوروبا مع الشياطين الحمر .

 

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