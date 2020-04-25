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كريستيانو رونالدو يقرر البقاء مع يوفنتوس

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ذكرت صحفية "توتو سبورت" الإيطالية أن النجم البرتغالي قرر عدم الرحيل عن صفوف يوفنتوس خلال الميركاتو الصيفي القادم، على عكس ما تردد مؤخرا من أنباء.

وأكدت الصحيفة أن أزمة فيروس وما تسببته من خسائر مالية لن

تؤثر على بقاء رونالدو في نادي "السيدة العجوز"، حيث لا توجد أي نية لدى إدارة النادي الإيطالي للتخلي عنه من أجل توفير النفقات، لتغلق جميع الأبواب أمام فكرة رحيله عن النادي.

وادعت العديد من المصادر أن اللاعب البالغ 35 عاما على وشك مغادرة يوفنتوس هذا الصيف في نية العودة إلى ناديه السابق الإسباني، فيما تناولت تقارير صحفية أنباء أخرى أن "البيانكونيري" على استعداد لبيع "الدون" تحت وطأة الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها النادي بسبب تفشي وباء كوفيد-19.

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