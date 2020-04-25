ذكرت صحفية "توتو سبورت" الإيطالية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قرر عدم الرحيل عن صفوف يوفنتوس خلال الميركاتو الصيفي القادم، على عكس ما تردد مؤخرا من أنباء.
وأكدت الصحيفة أن أزمة فيروس كورونا وما تسببته من خسائر مالية لنتؤثر على بقاء رونالدو في نادي "السيدة العجوز"، حيث لا توجد أي نية لدى إدارة النادي الإيطالي للتخلي عنه من أجل توفير النفقات، لتغلق جميع الأبواب أمام فكرة رحيله عن النادي.
وادعت العديد من المصادر أن اللاعب البالغ 35 عاما على وشك مغادرة يوفنتوس هذا الصيف في نية العودة إلى ناديه السابق ريال مدريد الإسباني، فيما تناولت تقارير صحفية أنباء أخرى أن "البيانكونيري" على استعداد لبيع "الدون" تحت وطأة الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها النادي بسبب تفشي وباء كوفيد-19.
كانت هذه تفاصيل خبر كريستيانو رونالدو يقرر البقاء مع يوفنتوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.