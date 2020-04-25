الزمالك يحسم موقف رباعي حراس المرمى

حسم مسؤولي مجلس إدارة نادي الزمالك موقفهم من رباعي حراس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال موسم الإنتقالات الصيفية القادم .

ورفض الزمالك فكرة الاستغناء عن أي حارس من الرباعي محمود عبدالرحيم جنش و محمد عواد ومحمد

أبو جبل ومحمد صبحي .

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وعلى ناحية آخرى، قرر مسئولو نادي الزمالك عقد جلسة مع رزاق سيسيه مهاجم الفريق المعار إلى نادي الاتحاد السكندري لاخطاره بأن أي عرض احتراف

له سيكون عبر مجلس إدارة النادي، بعدما علم مسئولي النادي بتلقي اللاعب عدة مفاوضات من شركات التسويق لجلب بعض العروض الخليجية له.

وشدد مسئولو الزمالك على المهاجم الإيفواري عدم الالتفات لأي أحاديث جانبية من الوكلاء أو شركات التسويق، خاصة أن الزمالك لم يستقر على مصيره في الموسم الجديد.