الزمالك يجتمع مع رزاق سيسيه لتحديد مصيره

قرر مسئولو نادي الزمالك عقد جلسة مع رزاق سيسيه مهاجم الفريق الأول لكرة القدم المعار إلى نادي الاتحاد السكندري . ويريد الزمالك إخطاره اللاعب أن أي عرض احتراف له سيكون من خلال مجلس إدارة القلعة البيضاء . احتراف له سيكون من خلال مجلس إدارة القلعة البيضاء . يأتي ذلك بعدما علم مسئولي النادي بتلقي اللاعب عدة مفاوضات من شركات التسويق لجلب بعض العروض الخليجية له . من شركات التسويق لجلب بعض العروض الخليجية له . وشدد مسئولو الزمالك على المهاجم الإيفواري عدم الالتفات لأي أحاديث جانبية من الوكلاء أو شركات التسويق، خاصة أن الزمالك لم يستقر على مصيره في الموسم الجديد .

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