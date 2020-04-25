قال كلاوديو لوتيتو رئيس نادي لاتسيو الإيطالي لكرة القدم أن الظروف المالية الكروية في إيطاليا ستدفع الجميع لاستئناف الدوري الإيطالي قريبا خلال وباء فيروس كورونا. وأكد لوتيتو في تصريحات إعلامية: نحن صناعة كبيرة تضخ 2و1 مليار يورو في خزانة الدولة كل عام بجانب مساهمات تقدمها كرة القدم لرياضات أخرى حييث يتم تمويل اللجنة الأولمبية الإيطالية بـ460 مليون يورو. تضخ 2و1 مليار يورو في خزانة الدولة كل عام بجانب مساهمات تقدمها كرة القدم لرياضات أخرى حييث يتم تمويل اللجنة الأولمبية الإيطالية بـ460 مليون يورو. وتنتظر الأندية العشرين الناشطين بدوري الدرجة الأولى، رد الحكومة بشأن خطة استئناف التدريبات بعد تخفيف غلق البلاد يوم 3 مايو. وأندية الممتاز العشرين قد تخسر 700 مليون يورو إذا تم إلغاء الموسم. ويرغب لاتسيو الذي يحتل المركز الثاني بفارق نقطة خلف يوفنتوس المتصدر استئناف الدوري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس لاتسيو يكشف سر عودة الدوري الإيطالي قريبًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.