رئيس مانشستر يونايتد: سوق التعاقدات سيشهد أوقاتا صعبة

قال إد وودوارد الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد إن سوق التعاقدات سيشهد أوقاتا صعبة بسبب ازمة جائحة كورونا مشيرا الى انه ربما لن تتصرف الأندية "بالطريقة المعتادة" بما في ذلك يونايتد عندما تبحث عن

ضم لاعبين جدد.

وأكد وودوارد أن الأندية لن تنفق "مئات الملايين" على التعاقد مع لاعبين جدد في فترة الانتقالات.

وأضاف: نحن بحاجة لمعرفة تأثير ذلك على الصناعة بأكملها،

بما في ذلك توقيتات الانتقالات والصورة المالية الأشمل، قبل أن نفكر في العودة للمسار الطبيعي، وعلى هذا الأساس.

وقال وودوارد إنه يأمل أن يستكمل الموسم مع سعي يونايتد صاحب المركز الخامس للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا بالإضافة لاستمراره في المنافسة في الدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي.