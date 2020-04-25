تعرف على موقف رونالدو النهائي من الرحيل عن يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن موقف البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس من الرحيل عن صفوف فريقه الحالي خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

واكدت صحيفة توتو سبورت ان رونالدو قرر

عدم الرحيل عن صفوف يوفنتوس خلال الميركاتو الصيفي والأستمرار مع السيدة العجوز حتى انتهاء عقده عام 2022 على عكس ما يشاع في الآونة الأخيرة.

وكانت تقارير صحفية قد اكدت أن رونالدو اقترب من الرحيل عن يوفنتوس هذا الصيف وأن النادي مستعد لبيع صاروخ ماديرا في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا.