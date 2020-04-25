برشلونة يفكر في الانسحاب من الدوري حال استكمال الموسم

يدرس نادي برشلونة الاسباني اتخاذ قرارا بالانسحاب من الدوري في الموسم الجاري حال صدور قرار رسمي باستئناف المسابقة . ويأتي تفكير برشلونة في الانسحاب من الدوري في ظل حرصه وخوفه من انتشار فيروس الدوري في ظل حرصه وخوفه من انتشار فيروس كورونا بين اللاعبين والطاقم الفني. وكان قادة أندية الدوري الإسباني، قد كشفوا عن موقفهم من استكمال الموسم، حيث نشروا بياناً مشتركاً أكدوا فيه أنهم لن يعودوا للتدريبات إلا إذا كان الوضع آمناً، وهو ما يبدو بعيداً عن المتناول خصوصاً في إسبانيا.

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