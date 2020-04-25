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برشلونة يفكر في الانسحاب من الدوري حال استكمال الموسم

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يدرس نادي الاسباني اتخاذ قرارا بالانسحاب من الدوري في الموسم الجاري حال صدور قرار رسمي باستئناف المسابقة .

ويأتي تفكير برشلونة في الانسحاب من

الدوري في ظل حرصه وخوفه من انتشار فيروس بين اللاعبين والطاقم الفني.

وكان قادة أندية ، قد كشفوا عن موقفهم من استكمال الموسم، حيث نشروا بياناً مشتركاً أكدوا فيه أنهم لن يعودوا للتدريبات إلا إذا كان الوضع آمناً، وهو ما يبدو بعيداً عن المتناول خصوصاً في إسبانيا.

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