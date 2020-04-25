دعوة عبر قناة الزمالك بمنح الأهلي لقب الدوري المصري

دعا المدير الفني السابق لنادي الزمالك “طارق يحيى” إلى إلغاء الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز 2020/2019، ومنح اللقب للأهلي بصفته متصدر جدول الترتيب بفارق مريح من النقاط عن أقرب ملاحقيه “المقاولون العرب”، وذلك أثناء تقديمه لبرنامج زملكاوي على قناة الزمالك الرسمية.

وطلب طارق يحيى من رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم “عمرو الجنايني” بضرورة التحلي بالشجاعة وإعلان إلغاء مسابقة الدوري المصري، بعدما قررت الدولة مد حظر التجوال حتى نهاية شهر رمضان المعظم.

وفقّد الزمالك فرصته في المنافسة على لقب الدوري المصري هذا الموسم، بعد تقهقره إلى المركز الرابع برصيد 31 نقطة بسبب تغيبه عن مباراة القمة أمام الأهلي يوم 24 فبراير الماضي.

ويبتعد الزمالك عن الأهلي بفارق 18 نقطة واضحة بعد مرور 17 جولة على بداية الموسم، الأمر الذي دفع مديره الفني “باتريس كارتيرون” نحو تحويل تركيزه على المنافسات القارية وبطولة كأس مصر.

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التأمين قبل استئناف النشاط

قال طارق يحيى “أطالب اتحاد الكرة بالبدء في التفكير بالموسم الجديد 2021/2020، وإلغاء الموسم الحالي ومنح الأهلي لقب البطولة، تدريبات اللاعبين في منازلهم لن تساعدهم على اللعب لأكثر من 15 دقيقة في أي مباراة، والإصابات لن تتوقف”.

وأضاف “تحدثت إلى بعض مسؤولي الأندية، وأخبروني بأن نيتهم تتجه نحو رفض اللعب من جديد قبل التأمين على اللاعبين، خوفًا من إصابتهم بفيروس كورونا، فإذا أصيبوا ستكون كارثة عليهم وعلى عائلاتهم”.

وأكد طارق يحيى “نجد صعوبة كبيرة لجلب النجوم إلى البرامج التلفزيونية بسبب فيروس كورونا، معظمهم يرفضون المجيء. هناك لاعب أخبرني بأن زوجته ترفض السماح له بالخروج من المنزل”.