الأهلي يعتمد “التقسيط المُريح” لحل أزمة رواتب اللاعبين

اعتمدت إدارة النادي الأهلي سياسة “التقسيط المُريح” لحل أزمة رواتب اللاعبين الناجمة عن توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي وباء كورونا، حسب ما أكده المتحدث الإعلامي باسم النادي “شريف فؤاد”.

واتخذت إدارة الأهلي قرارًا بجدولة رواتب اللاعبين والمدربين لمواجهة الأزمة المالية المتوقع حدوثها خلال شهرين على أقل تقدير مع تمديد فترة تأجيل الدوري المصري الممتاز ودوري أبطال أفريقيا بسبب فيروس كورونا.

ونص القرار على جدولة الرواتب لتُصرف خلال شهر أبريل ومايو على أقساط دون المساس بقيمة الرواتب.

وقال شريف فؤاد لقناة أون تايم سبورت “الأهلي حرص على تنمية موارده لكن في ظل الظروف الطارئة أضطرت إدارة النادي لتقسيم رواتب الأجهزة الفنية واللاعبين على قسطين”.

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وكشف “رئيس النادي الأهلي (محمود الخطيب) أوصى بعدم المساس بقيمة رواتب العاملين والموظفين في النادي خلال شهر أبريل أو مايو، لحين الاجتماع من جديد في بداية شهر يونيه المقبل لوضع خطة أخرى بعد تقييم الموقف”.

فرصة 4 أشهر

اعترف شريف فؤاد في نهاية حديثه “لكن الوضع سيكون مختلفًا فيما يخص رواتب اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، حيث تقرر عدم المساس بها لمدة 4 أشهر بداية من شهر أبريل حتى الأول من شهر يوليو المقبل”.

ونشرت إدارة الأهلي بيان رسمي في هذا الصدد، قالت خلاله أن رواتب لاعبو الفرق الرياضية سيتم صرفها كاملة لكن في إطار جدولة شهرية بما يضمن الوفاء بكل احتياجاتهم بشكل يناسبهم.

وأضاف البيان “سيعيد النادي تقييم الموقف مُجددًا بعد نهاية الفترة المحددة سلفًا بما يتناسب مع الظروف العامة للبلاد في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب كورونا”.