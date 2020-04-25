جوارديولا يقدم عرضًا جديدًا لبونوتشي .. ووضع يوفنتوس يُبشر مانشستر سيتي

أفادت آخر الأنباء أن مانشستر سيتي يحاول مرة أخرى التعاقد مع المدافع الإيطالي “ليوناردو بونوتشي” وجلبه إلى إنجلترا، لكنه ملتزم مع يوفنتوس الآن أكثر من أي وقت مضى، ولا يرى نفسه يرحل عن الفريق في الوقت الحالي.

وفقًا للمراسل “روميو أغريستي” سيحاول بطل الدوري الإنجليزي مرة أخرى للتعاقد مع بونوتشي خلال صفقات الصيف، بإشارة من المدرب “بيب جوارديولا” الذي كشف في وقت سابق أمام وسائل الإعلام إعجابه بالنجم الإيطالي.

وقال بيب جوارديولا مرارًا وتكرارًا على مر السنين أن بونوتشي هو قلب دفاعه المثالي، لأنه قادر على بدء الهجمات بتمريرات قصيرة أوطويلة، وسبق وحاول ضمه في بايرن ميونخ، وبعدما جاء إلى مانشستر سيتي.

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ومع ذلك، سيبلغ بونوتشي 33 عامًا في الأسبوع المقبل، وقام بالتوقيع على عقد جديد مع السيدة العجوز في نوفمبر، ليربطه بعمالقة تورينو حتى يونيو 2024.

وأوضح المراسل الموثوق أن الوضع الحالي والأزمة الاقتصادية، قد لا تجعل يوفنتوس يفي ببنود تعاقده مع بونوتشي، ونظام المكافآت والحوافز، خاصة في ظل الإغراءت التي يقدمها السكاي بلو، والراتب الذي سيصل إلى 200 ألف يورو أسبوعيًا.

ويتواجد اللاعب الإيطالي الدولي في بطل إيطاليا خلال الأعوام الثمانية الأخيرة منذ عام 2010 ، ومن المتوقع أن يتسلم شارة قائد الفريق بمجرد اعتزال “جورجيو كيليني” و”جينلويجي بوفون”.