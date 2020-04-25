بعد أحمد عيد..الزمالك يُجدد عقد حازم إمام

نجحت إدارة نادي الزمالك في تحقيق الاستقرار للجهة اليمنى عند طريق تجديد عقد المدافع المخضرم “حازم إمام” حتى عام 2022، بعد أشهر قليلة من تمديد عقد الظهير الأيمن الشاب “أحمد عيد الزاهر” حتى عام 2023.

ورغم انتهاء عقد حازم إمام مع الزمالك في نهاية الموسم الجاري 2020/2019، إلا أن صاحب الـ 31 عامًا رفض التفاوض مع فريق جديد وفق قانون بوسمان، مفضلاً الجلوس مع إدارة النادي لتمديد تعاقده.

وأظهر حازم إمام تعاونه مع إدارة الزمالك لتمديد العقد، بعدم وضعه لأي شروط مالية أو تعاقدية في العقد الجديد، لثقته في أن إدارة النادي ستُقدر قيمته بما يتماشى مع خبراته وما قدمه منذ ظهوره لأول مرة عام 2008.

ولعب حازم إمام ما مجموعه 156 مباراة في الدوري المصري بقميص الزمالك، سجل خلالهم ستة أهداف فقط، بالإضافة إلى 20 مباراة خلال إعارته لنادي الاتحاد السكندري بموسم 2017/2016.

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وعلق المدير الفني السابق للزمالك “طارق يحيى” على تمديد عقد حازم إمام، قائلاً خلال برنامجه على قناة الزمالك “تحدثت مع المستشار مرتضى منصور، وأكد لي تمديد عقد حازم إمام، وهذا ما اعتدنا عليه بتنفيذه للوعود”.

وأضاف “حازم إمام يتحمل مسؤولية الجهة اليمنى بعد هروب التونسي حمدي النقاز، لدرجة أنه لعب بعض المباريات مصابًا، وجمهور نادي الزمالك لا يمكن أن ينسى جهود أي شخص ضحى من أجل الفريق”.

وشارك حازم إمام في 8 مباريات بالدوري المصري الممتاز هذا الموسم، من بينهم مباراة واحدة كبديل كانت أمام أف سي مصر مطلع شهر أكتوبر الماضي.

وساهم حازم إمام في تتويج الزمالك بكأسي سوبر أفريقيا وسوبر مصر على حساب الترجي التونسي والأهلي.