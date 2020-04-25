الأهلي يُهدر وقته مع حجازي بعد مناوشة بيراميدز

أهدرت إدارة الأهلي وقتها خلال الأسبوع الماضي، حين قررت فتح مفاوضات مبدئية مع المدافع الدولي المصري “أحمد حجازي” لضمه من وست بروميتش البيون الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وادعت الصحف المصرية تلقي أحمد حجازي لعرض جاد من بيراميدز بعد تمكن إدارة النادي من جلب الظهير الأيمن الدولي المصري “أحمد فتحي” بعد انتهاء عقده مع الأهلي.

وهرعت إدارة الأهلي نحو التواصل مع أحمد حجازي للتعرف عن نيته في العودة إلى الدوري المصري، وبهدف التعرف على قيمة العرض المُقدم له من جانب نادي بيراميدز، ومدى حقيقة المناوشة الجديدة التي تقوم بها إدارة بيراميدز بعد مناوشة رمضان صبحي.

وكان من المستغرب عودة الأهلي للتفاوض مع اللاعب بعدما أكد مرارًا وتكرارًا في العديد من وسائل الإعلام المصرية والإنجليزية سعيه الحقيقي نحو مواصلة مسيرته الاحترافية حتى لو بين صفوف أحد أندية الدرجة الأولى الإنجليزية مثل وست بروميتش.

وضع مغاير

اختلف وضع أحمد حجازي كثيرًا في النصف الثاني من الموسم الحالي رفقة وست بروميتش، فقد عاد إلى التشكيل الأساسي، واقترب مرة أخرى مع فريقه من العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” أكثر من أي وقت مضى.

ويحتل وست بروميتش الملقب بـ “السمان” المرتبة الثانية في جدول ترتيب التشامبيونشيب برصيد 70 نقطة، متقدمًا على فولهام ثالث الترتيب بفارق 6 نقاط.

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وواجه أحمد حجازي صعبات كبيرة لإثبات نفسه خلال الموسم الجاري تحت قيادة المدرب الكرواتي “سلافن بيليتش”، وجاءت أول مشاركاته في الدوري هذا الموسم يوم 23 نوفمبر 2019، عندما فاز وست بروميتش بهدفين لهدف أمام شيفيلد وينزداي ضمن الجولة 17.

ووصلت عدد مشاركات حجازي مع وست بروميتش لـ 10، كان آخرهم أمام ويجان أثلتيك عندما خرج بسبب إصابة في نهاية الشوط الأول يوم 29 فبراير الماضي، ليغيب عن مباراة الدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي أمام نيوكاسل يونايتد، ومباراة أخرى أمام سوانسي سيتي في الجولة 37 من الدوري.

وعاد أحمد حجازي ليؤكد بأنه لا يُفكر في العودة إلى الدوري المصري، في الوقت الحالي، خاصةً وأن لديه بعض العروض الأوروبية الجيدة إذا ما رحل عن وست بروميتش البيون.

وأخبر حجازي إدارة الأهلي بأنه لم يوافق على عرض بيراميدز، مشددًا على أن العودة إلى مصر أو أحد الدوريات الخليجية فكرة مُستبعدة، خاصةً وأنه يسير بشكل مميز في مشواره الاحترافي بأوروبا.

وأعير أحمد حجازي في باديء الأمر من الأهلي إلى وست بروميتش في صيف 2017، قبل أن تفعل إدارة وست بروميتش بند الشراء في الميركاتو الشتوي 2018 نظير خمسة ملايين يورو.