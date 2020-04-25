برشلونة ينافس الإنتر على ضم بيرلو “الجديد” في صيف 2020

ربطت الصحافة الإيطالية نادي برشلونة الإسباني بالتعاقد مع موهبة إيطاليا القادمة في وسط الميدان “ساندرو تونالي”، الذي يسعى خلفه كافة كبار الكرة الإيطالية، بعد المستوى “المبهر” الذي قدمه هذا الموسم رفقة نادي بريشيا.

وذكرت صحيفة “الكوريري ديللو سبورت” أن برشلونة على استعداد لدفع ما يصل إلى 60 مليون يورو مقابل تونالي، وهو أمر غير صحيح في وجهة نظر الصحف الإسبانية، حيث تقدر مكاتب كامب نو لاعب خط الوسط بحوالي 30 مليون يورو.

قد يكون هناك خيار آخر يتمثل في التعاقد مع اللاعب الشاب بمبلغ أقل مع إعارته إلى بريشيا لموسم أو اثنين، من أجل تقليص المبلغ، ومواكبة الأزمة الاقتصادية العالمية نتيجة تفشي فيروس “كورونا“.

وسبق وأشارت المصادر الصحفية إلى حسم إدارة الإنتر لصفقة اللاعب المُلقب بـ”بيرلو الجديد”، وقدمت عرضًا بقيمة 40 مليون يورو إلى بريشيا وتمت الموافقة عليه.

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ويعرف برشلونة أن تونالي على استعداد لاتخاذ خطوة هائلة إلى الأمام في مسيرته، وأن إغراء اللعب لكامب نو سوف يمنحهم الأفضلية للتعاقد معه.

من هو ساندرو تونالي؟

اقتحم لاعب خط وسط بريشيا المشهد هذا الموسم، ولاحظته الأندية الأوروبية الكبرى في سن 19 عامًا، وأثبت تونالي نفسه أنه مستعد للتحول الكبير، حيث يمتلك إمكانيات فريدة في عمر صغير، ويمكنه القيام بدور لاعب الوسط الدفاعي والهجومي، ولديه قدم يسرى “دقيقة” إلى أبعد الحدود.

وتمت مقارنة تونالي مع أكثر من لاعب وسط “أسطوري” من ضمنهم رسام برشلونة “أندرياس إنييستا”، لكن مدرب المنتخب الإيطالي “روبيرتو مانشيني” يرى فيه بيرلو الجديد للآتزوري.