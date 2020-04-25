الامارات | الحكومة البريطانية تريد إسعاد شعبها ببث مجاني للأحداث الرياضية

شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة البريطانية تريد إسعاد شعبها ببث مجاني للأحداث الرياضية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة «ذي صن» البريطانية اليوم أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بات مقتنعا بأن الخطة الحكومية التي بدأ الإعداد لها قبل فترة بالبث التلفزيوني المجاني لكل الأنشطة الرياضية في الفترة المقبلة، ستلعب دورا مهما في رفع معنويات الشعب البريطاني، وكسر الملل والرتابة، التي يعيشها بسبب تفشي فيروس كورونا، وأخبار الوفيات التي ناهزت العشرين ألفا، وفي ظل الحجر المنزلي منذ ما يزيد على الشهر.

وقالت الصحيفة إن البث المجاني سيشمل ألعابا شعبية ومهمة، على رأسها الدوري الممتاز، وكذلك بطولات التنس والكريكيت وسباقات الخيل وغيرها.

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وأشارت إلى أن هناك خططا لاستئناف هذه المسابقات الرياضية من خلال اشتراطات معينة، وفي أقرب وقت ممكن. وكشفت من جانبها صحيفة "التايمز" أن رابطة الدوري الممتاز باتت مقتنعة بأن الثامن من يونيو المقبل سيكون توقيتا مثاليا لاستئناف المسابقة المتوقفة منذ منتصف مارس الماضي.

والجميع في بريطانيا لا يريد إلغاء الموسم الكروي الحالي نتيجة خسائر قد تصل إلى 1.5 مليار يورو، منها 800 مليون يورو للقنوات صاحبة الحق الحصري في البث، والتي فتحت قنوات اتصال ونقاش مستمر مع الرابطة ومسؤولين حكوميين للوصول إلى صيغة نهائية لمشروع البث المجاني على كافة المنصات، على أن يختص فقط بالداخل البريطاني، وليس على المستوى الفضائي.