الامارات | جيرو باقٍ في تشلسي عام إضافي

شكرا لقرائتكم خبر عن جيرو باقٍ في تشلسي عام إضافي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد مصدر مقرب أن نادي تشلسي الانجليزي لكرة القدم سيلجأ الى خيار تمديد عقد مهاجمه الدولي الفرنسي أوليفييه جيرو لعام إضافي حتى يونيو 2021.

وينتهي عقد جيرو (33 عاما) مع النادي اللندني في حزيران/يونيو المقبل مع خيار التمديد لعام إضافي.

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بعد أن وصل الى الـ"بلوز" من الغريم أرسنال يناير 2018، عانى جيرو لإيجاد مكان له في التشكيلة الأساسية لتشلسي ما دفعه الى التفكير بمغادرة النادي. الا انه نجح في اقناع المدرب فرانك لامبارد بالاستعانة بخدماته لاسيما مع مطلع العام الحالي قبل تعليق منافسات الدوري الممتاز منذ منتصف مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ولا يزال يعتبر جيرو، ثالث أفضل هداف في تاريخ منتخب الديوك حامل لقب كأس العالم 2018، منافسا قويا في التشكيلة الأساسية لفريق المدرب ديدييه ديشان قبل حوالي العام على كأس أوروبا 2020 التي أرجئت الى عام 2021.

ومع 38 هدفا في 95 مباراة مع منتخب فرنسا، يحتل جيرو المركز الثالث على قائمة الهدافين خلف ميشال بلاتيني (41) وتييري هنري (51).