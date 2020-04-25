شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يستهدف مهاجم لاتسيو لمساندة «صلاح» و«ماني» و«فيرمينو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل مهاجم نادي لاتسيو الإيطالي خواكين كوريا على رادار نادي ليفربول الإنجليزي، إذ يدرس مسؤولو الريدز التعاقد معه في سوق الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز خط هجوم الفريق.

وأوضحت صحيفة «ديلي ميرور» البريطانية أن اللاعب صاحب الـ 25 عامًا قد يكون متاحًا للريدز مقابل 25 مليون يورو في الصيف القادم في أعقاب وضع السوق في ظل فيروس كورونا.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليفربول يهدف للتعاقد مع «كوريا» من أجل لعب دور البديل لثلاثي خط الهجوم ساديو ماني ومحمد صلاح وروبيرتو فيرمينو.

ويرتبط الريدز بالتعاقد مع أكثر من مهاجم من نجوم الكرة الأوروبية حاليًا، وأبرزهم تيمو فيرنر، لاعب لايبزيج الألماني، وجادون سانشو، لاعب بروسيا دورتموند الألماني، وكيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان.