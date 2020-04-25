شكرا لقرائتكم مدرب أياكس يشعر بالأسف بعد إلغاء الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعرب إريك تين هاغ المدير الفني لفريق أياكس عن أسفه لإلغاء الدوري الهولندي يوم الجمعة بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وعدم الإعلان عن بطل للدوري، من بين إجراءات أخرى.

وقال تين هاغ في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي : كنا المتصدرين في 23 جولة من أصل 25 جولة، ولكن لا توجد لدينا الفرصة لجعل الأمر حقيقيا، نشعر بعد الرضا إزاء ذلك ، لقد تصدرنا جدول الترتيب في 76 في المئة من المباريات وكنا نود العمل في الملعب، ونكون قادرين على الفوز باللقب.

وأكد : الرياضة في هولندا مهمة، ولكن كرة القدم لا يمكن أن تكون لها الأسبقية على المجتمع. الصحة أولا. الاقتصاد الحقيقي يجب أن يعود من جديد. في النهاية أيضا، هذا يصب في مصلحة كرة القدم، خاصة كرة القدم الهولندية التي تعتمد على الرعاة هذه الأيام.

وأضاف تين هاغ الذي يتفهم قرارات الحكومات الأخرى : الشركات يجب أن تعود للعمل في أسرع وقت ممكن لتقليل الخسائر. أتفهم أن المصالح تختلف من بلد لأخرى، خاصة المصالحة المالية. لدينا ثقافة مختلفة. في ألمانيا على سبيل المثال، تم السماح لهم بالعودة للتدريبات، ولكن لم يتم السماح بذلك هنا.