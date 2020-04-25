كورونا يحول جوزيه مورينيو إلى مزارع.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حول البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وجهته إلى العمل التطوعي في الزراعة بسبب توقف الدوري الممتاز إثر تفشي فيروس كورونا في العالم.

جوزيه مورينيو ظهر في مقطع فيديو عبر الحساب الرسمي لتوتنهام على “تويتر”، قائلا: “مرحبا، جوسيه هنا، هذه هي حديقة المطبخ في مركز التدريب حيث نزرع الفاكهة والخضراوات الطازجة لمطعم الفريق الأول”.

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مدرب ريال مدريد السابق أضاف، الآن يتم نقل هذا الطعام إلى مركز توزيع الطعام الخاص بنا في الاستاد حتى يصل إلى الأشخاص الأكثر احتياجا داخل مجتمعنا، اعتبارا من الأسبوع المقبل سوف أتطوع بوقتي للمساعدة في الحديقة وآخذ هذا الطعام إلى الملعب بينما نكافح هذا الوباء معا.

وتابع، آمل أن يكون الجميع على ما يرام، وبالطبع أود أن أشكر جميع أبطال الخطوط الأمامية على العمل الرائع الذي يقومون به لإبقائنا في أمان في هذا الوقت، شكرا جزيلا.

”سبيشال وان” أظهر لفتة طيبة بدعمه لجهود مكافحة وباء كوفيد-19 في إنجلترا، إضافة إلى أنه قام بعمل إنساني في ظل وطأة وباء كورونا والحجر الصحي، إذ اتجه إلى مساعدة المسنين من خلال تجهيز بعض الوجبات لهم والحاجيات وإيصالها إلى منازلهم.