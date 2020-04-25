شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يعرض ثلاثة لاعبين على توتنهام من أجل «ندومبيلي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عرض نادي برشلونة الإسباني ثلاثة من لاعبيه على نظيره الإنجليزي توتنهام في محاولة لإقناعه باختيار أحدهم بالإضافة إلى مبلغ مالي في مقابل انتقال تانجي ندومبيلي إلى كامب نو.

وحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، فقد تقدم برشلونة بعرض لتوتنهام للحصول على خدمات «ندومبيلي»، رغم عدم تقديم اللاعب الأداء المنتظر منه في العاصمة الإنجليزية لندن.

وتضمن عرض برشلونة للفريق الإنجليزي الحصول على واحد من ثلاثة لاعبين هم قلب الدفاع صامويل أومتيتي والظهير الأيمن نيلسون سيميدو ولاعب الوسط أرتور ميلو.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة لجأ لعرض مبادلة اللاعب بأحد لاعبيه بالإضافة إلى مبلغ مالي في ظل عدم قدرته على تحمل تكلفة شراء الدولي الفرنسي مقابل 55 مليون إسترليني، وهو المبلغ الذي يطلبه توتنهام، في ظل معاناة النادي الكتلوني من أزمة مالية.

ولم يثير عرض برشلونة إعجاب إدارة توتنهام، كما أوضحت الصحيفة البريطانية، رغم رغبة الفريق اللندني في التخلص من خدمات اللاعب الذي يحصل على راتب يبلغ 140 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

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