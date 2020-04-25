شكرا لقرائتكم خبر عن «ميلنر»: هدف «صلاح» المبكر في نهائي دوري الأبطال أثر علينا بالسلب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يرى جيمس ميلنر، نجم نادي ليفربول، أن الهدف المبكر الذي أحرزه فريقه عن طريق زميله محمد صلاح من ركلة جزاء في نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي أثر بالسلب على أداء الريدز في المباراة، التي انتهت بتتويج الفريق على حساب توتنهام.

وقال الدولي الإنجليزي في حوار مع هيئة الإذاعة البريطانية: «عقدنا اجتماعًا للاعبين قبل أسبوع من المباراة لأننا كنا قد تأهلنا إلى نهائيات من قبل ولم نحصل على النتيجة التي نريدها، تحدثنا عن ذلك وشددنا على أن رد الفعل في حال تسجيل هدف مبكر على نفس القدر من أهمية رد الفعل في حال استقبال هدفًا، لذا عقدنا بالفعل اجتماع للاعبين حول ذلك، إذا سجلنا علينا أن نلعب مجددًا ونتقدم».

وأوضح «ميلنر» تأثير الهدف المبكر الذي سجله محمد صلاح من ركلة جزاء بعد 106 ثانية فقط من انطلاق المباراة قائلًا: «أكبر شئ أثر فينا كان التسجيل مبكرًا إلى هذا الحد. الناس يقولون إن التسجيل مبكرًا ليس شيئًا سيئًا أبدًا، وهو بالفعل كذلك، وقد نجح الأمر، ولكني أعتقد أننا إذا لم نسجل مبكرًا لقدمنا أداءً أفضل بكثير».

وأضاف: «لا أحد يهتم بالأداء في النهائي، الأمر يتعلق بكأس البطولة، بدونا دائمًا أننا سنفوز به، خاصة حين سجلنا الهدف الثاني، لم يبد أبدًا أن الأمر قد يتغير، أما بالنسبة للأداء، أعتقد أن الهدف أثر علينا، رغم أننا تحدثنا عن ذلك لم نستطع تنفيذه، ربما بسبب جروح من نهائيات سابقة أو رغبة كبيرة في الحصول على البطولة».

واختتم اللاعب الإنجليزي: «مجددًا، هي شخصية رائعة من الزملاء، الخسارة في نهائي دوري الأبطال ثم المحاولة مرة ثانية والوصول إليه مجددًا في العام التالي، لا أعلم إذا كان هناك جروح من نهائيات أخرى وكنا فقط نريد عبور تلك العقبة».

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