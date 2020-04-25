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نابولي يستهدف مدافعين لتعويض رحيل كوليبالي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020

يستعد السنغالي كاليدو ​كوليبالي​ مدافع ​نابولي​ الايطالي للرحيل عن صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي المقبل وسط اهتمام باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد بخدماته.

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ووفقاً لصحيفة "كورييري ديللو سبورت"، فان نابولي يعمل على تدعيم الخط الخلفي للفريق من خلال التعاقد مع مدافعين في الميركاتو المقبل.

ويستهدف النادي الايطالي، مدافع صامويل ​اومتيتي​ خاصة ان عقده ينتهي في عام 2023، الا ان قيمته السوقية تبلغ 50 مليون يورو، لكن من الممكن أن تنخفض بسبب قلة مشاركاته هذا الموسم بالإضافة إلى أزمة الحالية.

بالإضافة إلى اومتيتي، يضع نابولي عينه على دييغو ​كارلوس​ مدافع اشبيلية الذي شارك في 25 مباراة ونجح في تسجيل هدفين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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