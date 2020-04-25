توفين مرة جديدة على رادار روما

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020

التقط رادار نادي روما الايطالي مرة جديدة اللاعب الدولي الفرنسي ​فلوريان توفين​ نجم نادي مارسيليا الفرنسي بعد ان فشل في السابق في ضمه.



اللاعب بطل العالم برفقة المنتخب الفرنسي عام 2018 لم يمر بموسم جيد في 2019 و 2020 كونه عاني من اصابة قوية في الكاحل وعاد قبل وقت قليل من فترة التوقف الا ان روما لطالما رغب بالتعاقد معه ووضعه على لائحة تضمه وبيدرو نجم تشيلسي وميرتنز من نابولي للتعاقد معهم.

يذكر ان معدل توفين في المواسم التي لعبها مع الفريق الفرنسي 15 هدفا في الموسم الواحد.