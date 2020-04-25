- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توفين مرة جديدة على رادار روما والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020
التقط رادار نادي روما الايطالي مرة جديدة اللاعب الدولي الفرنسي فلوريان توفين نجم نادي مارسيليا الفرنسي بعد ان فشل في السابق في ضمه.
اللاعب بطل العالم برفقة المنتخب الفرنسي عام 2018 لم يمر بموسم جيد في 2019 و 2020 كونه عاني من اصابة قوية في الكاحل وعاد قبل وقت قليل من فترة التوقف الا ان روما لطالما رغب بالتعاقد معه ووضعه على لائحة تضمه وبيدرو نجم تشيلسي وميرتنز من نابولي للتعاقد معهم.
يذكر ان معدل توفين في المواسم التي لعبها مع الفريق الفرنسي 15 هدفا في الموسم الواحد.
كانت هذه تفاصيل خبر توفين مرة جديدة على رادار روما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.