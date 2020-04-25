ريال مدريد يتجه لاعارة نجمه البرازيلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020

كشفت صحيفة (ماركا) الاسبانية، أن ​ريال مدريد​ الإسباني يتجه ل​اعارة​ نجمه البرازيلي الجديد رينير جيسوس خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.



وكان صاحب الـ18 عامًا قد انضم للميرينغي خلال الانتقالات الشتوية من فلامنغو البرازيلي مقابل 30 مليون يورو، لكنه لم يشارك مع كتيبة زين الدين زيدان، بعد أن قرر النادي دمجه في فريق (كاستيا).

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وتفيد الصحيفة، أن ريال مدريد ورينير اتفقا على خروجه للإعارة الموسم المقبل، لعدم وجود مكان شاغر للاعب أجنبي في قائمة الفريق.

وأضافت، ان النادي الملكي يريد اعارة البرازيلي لنادي في ​الدوري الاسباني​ من اجل كسب الخبرة في الدوري المحلي.

يذكر أن رينير سجل هدفين مع ريال مدريد كاستيا، وقدم أداءً جيدًا.