شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نابولي يغلق الباب في وجه الجميع ويحدد سعر خيالي مقابل نجمه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020 اعلن نادي ​نابولي​ الايطالي انه لن يدخل مع اي ناد في مفاوضات من اجل بيع لاعبه الدولي الاسباني ​فابيان رويز​ اذا كان العرض اقل من 100 مليون يورو.

اللاعب الذي انتقل من ريال بيتيس ب 30 مليون يورو قدم مستوى رائع مع الفريق الايطالي حتى اصبح مطلبا لناديي ريال مدريد وبرشلونة. عقد اللاعب مع فريقه الحالي ينتهي ب 2023 الا ان نابولي يرفض اي طلب شراء باقل من 100 مليون يورو كونه ينوي ان يجدد اللاعب حتى 2024 ورفع البند الجزائي فيه للاستفادة ماديا من بيعه.

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