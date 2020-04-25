شكرا لقرائتكم حسن شحاتة أفضل من كلوب وسيميوني آخر 30 سنة والجوهري ضمن العظماء الـ50 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حل المعلم حسن شحاته المدير الفني للمنتخب الوطني السابق، وصاحب ثلاثية أمم أفريقيا مع الجيل الذهبي أعوام 2006، 2008، 2010، ضمن أفضل 50 مدرب في العالم خلال آخر 30 سنة ماضية.

واحتل شحاته المرتبة الـ 35 بين أفضل 50 مدرب في العالم متفوقا على عمالقة التدريب في العالم وفي مقدمتهم دييجو سيمويني ويورجن كلوب.

كما حل المدرب الراحل محمود الجوهري في المرتبة الأخيرة محتلا الترتيب الـ 50.

أعلن موقع maxifoot في مقال أصدره اليوم السبت 2020، عن قائمة أفضل 50 مدربا في العالم خلال العقود الأخيرة بداية من سنة 1990.

وتمكن المدرب الأسكتلندي أليكس فيرغسون من إحتلال صدارة ترتيب أفضل المدربين في العالم خلال العقود الأخيرة بعد قيادته نادي مانشستر يونايتد الإنقليزي إلى تحقيق البريميرليغ في 13 مناسبة وفاز مرتين بدوري أبطال أوروبا مع الشياطين الحمر.

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وجاء الألماني يورجن كلوب في الترتيب 36 عالميا فيما حل دييجو سيميوني في الترتيب 38 عالميا.

هذا الترتيب أعتمد على معيار التنقيط حيث تسند 100 نقطة للفائز بكأس العالم، 50 نقطة للمتوج بالتشامبينزليغ و30 نقطة لصاحب تتويج بكؤوس قارية.

وإحتل المدرب السابق للمنتخب التونسي والنجم الساحلي والترجي الرياضي، روجي لومار المركز 49 عالميا بعد إحرازه لعديد الألقاب على غرار كأس أوروبا عام 2000 وكأس القارات سنة 2001 مع المنتخب الفرنسي إضافة إلى قيادته منتخب تونس في تحقيق كأس إفريقيا لأول مرة في تاريخه سنة 2004.