شكرا لقرائتكم على ماهر .. السمك أكلتى المفضلة فى رمضان وغير رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال نجم الأهلى و المدير الفنى السابق لإنبي على ماهر ، إن كل نعمة ربنا حلوة بس أنا عاشق للسمك.

وأضاف على ماهر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن شهر رمضان دائما ما يمتاز بالأكلات "البيتي " المميزة ، ولكنه يعشق السمك، ورغم ذلك لا أحب السوشي ولا أتناوله مطلقا و"مبحبش أشوفه قدام عيني"

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وعن هواياته قال : الكرة هي حياتي، وليس لدي أي هوايات أخرى غيرها