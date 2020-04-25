شكرا لقرائتكم على ماهر .. السمك أكلتى المفضلة فى رمضان وغير رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال نجم الأهلى و المدير الفنى السابق لإنبي على ماهر ، إن كل نعمة ربنا حلوة بس أنا عاشق للسمك.
وأضاف على ماهر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن شهر رمضان دائما ما يمتاز بالأكلات "البيتي " المميزة ، ولكنه يعشق السمك، ورغم ذلك لا أحب السوشي ولا أتناوله مطلقا و"مبحبش أشوفه قدام عيني"
وعن هواياته قال : الكرة هي حياتي، وليس لدي أي هوايات أخرى غيرها
ويعد على ماهر واحد من أفضل المدربين المصريين على الساحة و أرتبط أسمه بالعمل فى الأهلى مع الخواجات، إلا أنه فضل استمرار التحدي خارج أسوار بيته القلعة الحمراء ،ليقبل التحدي ويتولى المسئولية لعدة فرق الذي كان وحقق نتائج جيدة مع فريق سموحة وانبى وكذلك مع الأسيوطى الذي حافظ على بقائه فى الدوري الممتاز قبل أن يتحول لنادي بيراميدز.
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