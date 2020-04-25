شكرا لقرائتكم بعد محمد شريف وأكرم توفيق.. هل محمد عبد المنعم هدف فايلر القادم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعدما حسم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي مصير ثنائي الفريق محمد شريف المُعار لإنبي وأكرم توفيق المُعار للجونة يترقب باقي اللاعبين المُعارين من الأهلي سواء بالعودة للقلعة الحمراء أم الأستمرار في تجربة الإعارة أو الرحيل النهائي. ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش). اللاعبون المُعارين من الأهلي لأندية أخرى طلبوا من إدارة القلعة الحمراء حسم مصيرهم في ظل تلقيهم عروضاً من أندية محلية وخارجية من أجل البت فيها لاسيما في ظل رغبة هذه الأندية إنهاء الصفقة لصالحها حال موافقة الأهلي. Advertisements مسئولو الأهلى أبلغوا الثنائى "محمد شريف وأكرم توفيق" بالعودة للقلعة الحمراء بنهاية الموسم الجارى بناءً على طلب ورؤية السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الذى تابع اللاعبين وأبدى إعجابه بهما بشكل كبير. وقدم أكرم توفيق مستوى جيداً مع الجونة خلال الفترة الماضية، ويرى فايلر أن أكرم توفيق يمكن توظيفه فى مركز الظهير الأيمن بالأهلى لتعويض أحمد فتحى الذى سيرحل بنهاية الموسم الجارى لرفضه تجديد عقده مع الأهلى، كما يمكنه اللعب أيضاً فى خط الوسط، أما محمد شريف فيرى المدير الفنى للأهلى أنه سيكون إضافة قوية للشق الهجومى فى القلعة الحمراء حينما يعود النشاط المتوقف حالياً بسبب وباء "كورونا". وأبلغ رينيه فايلر وجهة نظره لأدارة الأهلي بشأن محمد شريف وأكرم توفيق فقام مسئولو القلعة الحمراء بدورهم بالتحدث مع ثنائى الجونة وإنبى والتأكيد لهما على العودة للأهلى بنهاية الموسم الجاري.

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