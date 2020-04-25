عبد الله جمعة "كاوبوى" الزمالك عبر إنستجرام

جدة - عمرو شويل نشر عبد الله جمعة لاعب نادي الزمالك، صورة جديدة عبر حسابه الشخصة عبر انستجرام، تم رسمها للاعب القلعة البيضاء، الذي ظهر في شكل الـ "كاوبوي".

كما أعرب عبد الله جمعة عن افتقاده للتدريبات اليومية في نادي الزمالك، بصورة أخرى خلال تواجده في تدريبات سابقة مع الفريق الأبيض، قبل توقف النشاط الرياضي في مصر والعديد من دول العالم بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.



عبد الله جمعة



عبد الله في التدريبات

اكتفت إدارة الكرة بنادى الزمالك بتحذير نجوم الفريق من البث المباشر عبر موقع إنستجرام، دون توقيع عقوبات على أى لاعب فى تلك المسألة.

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وطالب أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالزمالك، لاعبى الفريق الأبيض بالابتعاد عن البث المباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تجنبا لحدوث أى أزمة فى الفترة القادمة.

فيما يرفض مسؤولو الزمالك الإعلان عن هوية اللاعبين الأجانب المقرر رحيلهم فى نهاية الموسم الجارى، وذلك لتجنب الرحيل المجانى لأى لاعب بالفريق، خاصة أن الفريق يضم 7 لاعبين أجانب.

واستقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، مع إدارة النادى، على التمسك باستمرار الثلاثى فرجانى ساسى وأشرف بن شرقى ومحمد أوناجم مع دراسة موقف الرباعى الكونغولى كابونجو كاسونجو والنيجيرى معروف يوسف والمغربى حميد أحداد إلى جانب الإيفوارى رزاق سيسيه حيث يتم دراسة تسويق عددا منهم قبل منافسات الموسم المقبل خاصة فى ظل مقترح اتحاد الكرة حول تقليص قائمة الأجانب فى الموسم القادم.

وكشفت تقارير مغربية أن الزمالك سيعرض على الوداد المغربى الحصول على خدمات حميد أحداد إلى جانب مقابل مالى من أجل حصول النادى الأبيض على خدمات وليد الكرتى لاعب الوداد المغربى فى الصيف القادم.

بينما يرغب مسئولو الاتحاد السكندرى فى مواصلة التفاوض مع الزمالك، حول الحصول على خدمات الإيفوارى رزاق سيسيه، جناح الفريق الأبيض المعار لزعيم الثغر، بشكل نهائى، بشرط أن تقوم إدارة الزمالك بتخفيض المتطلبات المالية للصفقة من أجل مواصلة التفاوض حول إتمامها فى الفترة المقبلة، لرغبة جهاز الفريق السكندرى فى استمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق بعدما رحب بذلك.