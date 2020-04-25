شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يتفقد أعمال تطوير منشآت نادى الزهور بمدينة نصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقبل مجلس إدارة نادى الزهور برئاسة الدكتور محمد الدمرداش، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للاطمئنان على بعض المشروعات التي يجري العمل بها في المقر الرئيسى بمدينة نصر.

حضر اللقاء المستشار إيهاب الشريطى نائب رئيس النادى وعلى عادل أمين الصندوق ومحمد مطيع عضو مجلس الإدارة وأحمد الليثى مدير النشاط الرياضى والمهندس بهاء الحملى عضو لجنة الإدارة الهندسية.

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وزير الرياضة فى نادى الزهور (1)



وزير الرياضة فى نادى الزهور (3)

حرص الدمرداش على اطلاع وزير الشباب والرياضة على متابعة مستجدات تطوير المنطقة المحيطة بالنادي وتوسعة الشارع الجانبي ، وتدبير مكان مناسب لإيواء سيارات الأعضاء ؛ وما يجري التنسيق بصدده في هذا الشأن مع مختلف الجهات والأجهزة المعنية للوصول لأفضل تصور يحقق تنفيذ رؤية القـيـادة الـسياسـية لتطوير المنطقة مع تحقيق الخيارات الأفضل والأقل ضررا للنادي .



وزير الرياضة فى نادى الزهور (4)



وزير الرياضة فى نادى الزهور (5)



وزير الرياضة فى نادى الزهور (6)

كان مجلس إدارة نادى الزهور قد قرر غلق النادى بفرعيه بمدينة نصر والتجمع الخامس اعتبارا من الأحد ٢٢ مارس مع إجراء عملية تعقيم كاملة لجميع منشآت النادى فى فرعيه بمدينة نصر والتجمع الخامس حفاظا على سلامة أعضاء الجمعية العمومية والعاملين بالنادى خوفا من انتشار فيروس كورونا الخطير.



وزير الرياضة فى نادى الزهور (7)

يشرف رئيس نادى الزهور على عملية التطهير والتعقيم بمعاونة الإدارة التنفيذية، التى سوف تستمر على مدار الأسبوعين المقبلين، بالإضافة الى تفقد اعمال حمام السباحة الاولمبى بفرع التجمع الخامس الذي تسير أعماله على قدم وساق.