شاهد مصطفى شوبير على طريقة المهرجانات: لو انت بابا طب انا مين

جدة - عمرو شويل نشر مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي، فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، خلال تواجده في سيارته مع زملائه، حيث قاموا بالغناء مع إحدى المهرجانات الشعبية " لو انت بابا طب انا مين".

ومن المنتظر أن يحصل مصطفى شوبير على فرصة تمثيل النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، بعد تأكد رحيل شريف إكرامي عن الفريق بنهاية الموسم بانتهاء تعاقده، فيما تم تصعيد الحارس الشاب لتعويض رحيل إكرامي.

ويتوقف النشاط الرياضي في مصر والعديد من دول العالم في الفترة الحالية بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، ومازالت التكهنات تحيط بمصير الدوري المصري، سواء باستئناف المسابقة خلال الفترة المقبلة أو إلغائها.

طلب رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، من إدارة النادى ضم أخصائى تأهيل إصابات للجهاز الفنى للموسم المقبل، بعدما لاحظ أن هذا العنصر مطلوب بشكل مهم فى الجهاز الفنى للفريق، ويتطلع المدرب السويسرى لضم أخصائى تأهيل إصابات صاحب قدرات عالية فى هذا التخصص حتى يساعد على تعافى المُصابين فى الفريق بشكل سريع وسليم 100 %.

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ويرى فايلر أن الأهلى عانى كثيراً من "لعنة" الإصابات خلال الفترة الماضية، وخسر جهود أكثر من لاعب مؤثر، أمثال حمدى فتحى ومحمد محمود وسعد سمير ومعهم كريم نيدفيد، وما زاد الأمور تعقيداً أن عدم التأهيل السليم كان سبباً فى تأخير عودة بعض المصابين للتدريبات أمثال كريم نيدفيد وكذلك رمضان صبحي.

ويتفاوض فايلر مع الأهلى حالياً لتجديد عقده مع النادى وتسير المفاوضات بشكل جيد بين الطرفين، وهناك اتفاق بين الإدارة الأهلاوية ورينيه فايلر على التجديد، فالمفاوضات تسير فى طريق جيد، حيث اتفق الطرفان تقريباً على التجديد لكن الحسم الرسمى لم يُعلن لعدة أمور، فى مقدمتها الظروف الحالية وتوقف الدورى بسبب انتشار فيروس "كورونا".

ويُرحّب المدرب السويسرى بتجديد عقده مع النادى لكن عدم وضوح الرؤية بشأن استئناف النشاط الرياضى المُجمّد فى العالم كله حالياً بسبب وباء "كورونا"، ساهم فى تأجيل خطوة إعلان تجديد عقده حيث يرغب فايلر فى استطلاع رأى زوجته التى تقيم فى سويسرا بشأن التجديد، لأن هذا القرار سيتطلب منها الحضور إلى القاهرة والإقامة فيها، وهو ما سيحسمه المدير الفنى عندما يتشاور مع زوجته ويلتقى بها ولكن بعد رفع الحظر عن الطيران والسفر لها أو حضورها إلى القاهرة من أجل مناقشة هذه النقطة، وقد يتم حسمها "هاتفياً" إذا زادت فترة حظر الطيران ولم يلتق فايلر زوجته.