شكرا لقرائتكم شاهد مصطفى شوبير على طريقة المهرجانات: لو انت بابا طب انا مين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المنتظر أن يحصل مصطفى شوبير على فرصة تمثيل النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، بعد تأكد رحيل شريف إكرامي عن الفريق بنهاية الموسم بانتهاء تعاقده، فيما تم تصعيد الحارس الشاب لتعويض رحيل إكرامي.
ويتوقف النشاط الرياضي في مصر والعديد من دول العالم في الفترة الحالية بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، ومازالت التكهنات تحيط بمصير الدوري المصري، سواء باستئناف المسابقة خلال الفترة المقبلة أو إلغائها.
طلب رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، من إدارة النادى ضم أخصائى تأهيل إصابات للجهاز الفنى للموسم المقبل، بعدما لاحظ أن هذا العنصر مطلوب بشكل مهم فى الجهاز الفنى للفريق، ويتطلع المدرب السويسرى لضم أخصائى تأهيل إصابات صاحب قدرات عالية فى هذا التخصص حتى يساعد على تعافى المُصابين فى الفريق بشكل سريع وسليم 100 %.
ويرى فايلر أن الأهلى عانى كثيراً من "لعنة" الإصابات خلال الفترة الماضية، وخسر جهود أكثر من لاعب مؤثر، أمثال حمدى فتحى ومحمد محمود وسعد سمير ومعهم كريم نيدفيد، وما زاد الأمور تعقيداً أن عدم التأهيل السليم كان سبباً فى تأخير عودة بعض المصابين للتدريبات أمثال كريم نيدفيد وكذلك رمضان صبحي.
ويتفاوض فايلر مع الأهلى حالياً لتجديد عقده مع النادى وتسير المفاوضات بشكل جيد بين الطرفين، وهناك اتفاق بين الإدارة الأهلاوية ورينيه فايلر على التجديد، فالمفاوضات تسير فى طريق جيد، حيث اتفق الطرفان تقريباً على التجديد لكن الحسم الرسمى لم يُعلن لعدة أمور، فى مقدمتها الظروف الحالية وتوقف الدورى بسبب انتشار فيروس "كورونا".
ويُرحّب المدرب السويسرى بتجديد عقده مع النادى لكن عدم وضوح الرؤية بشأن استئناف النشاط الرياضى المُجمّد فى العالم كله حالياً بسبب وباء "كورونا"، ساهم فى تأجيل خطوة إعلان تجديد عقده حيث يرغب فايلر فى استطلاع رأى زوجته التى تقيم فى سويسرا بشأن التجديد، لأن هذا القرار سيتطلب منها الحضور إلى القاهرة والإقامة فيها، وهو ما سيحسمه المدير الفنى عندما يتشاور مع زوجته ويلتقى بها ولكن بعد رفع الحظر عن الطيران والسفر لها أو حضورها إلى القاهرة من أجل مناقشة هذه النقطة، وقد يتم حسمها "هاتفياً" إذا زادت فترة حظر الطيران ولم يلتق فايلر زوجته.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد مصطفى شوبير على طريقة المهرجانات: لو انت بابا طب انا مين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.