شكرا لقرائتكم فتاوى رمضان .. هل المقامرة على فرق كرة القدم حرام ؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل علقت الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة والعميدة السابقة لكلية الدراسات الإنسانية بفرع جامعة الأزهر حكم لعب المسلمين أى لعبة فيها جوائز مالية أن الأمر له ضوابط فقهية لا يجوز أن نقامر على فريق هيكسب ولا هيخسر، وللأسف هناك نوادى تقوم بعمل اقتراعات وهذا خطأ فى الدين، ولكن تفرغ اللاعب للتمرينات لا عجب فى هذا وماله حلال
وتابعت قائلة : بالعكس الرياضة غذاء الروح و حامى من الفتن والشرور فى المجتمع ولا بد من تشجيع الأطفال والأجيال على ممارسة الرياضة أفضل من أن يتجهوا إلى المخدرات وغيرها من المنكرات".
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