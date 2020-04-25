كارتيرون يطلب أخصائى التغذية بوضع برنامج رمضانى للاعبى الزمالك

وقرر كارتيرون، متابعة برنامج التغذية الخاص باللاعبين مع الجهاز الطبى للفريق ومتابعة حالة كل لاعب على الصعيد البدنى حرصا على حفاظ اللاعبين على لياقتهم خلال الفترة المقبلة.

فيما لجأ المدرب الفرنسى لتقسيم لاعبى الزمالك على مجموعات مختلفة عبر تطبيق "واتس آب"، بحيث تكون كل مجموعة من اللاعبين تحت إشراف أحد أفراد الجهاز المعاون يقوم المدرب خلالها بمتابعة مجموعته التى حددها كارتيرون للإشراف على تدريبات جميع اللاعبين فى المنزل خلال الفترة الحالية، حيث طلب بإنشاء مجموعات مختلفة عبر تطبيق "واتس آب" للاعبين، حتى يتابع كل مدرب بالجهاز المعاون مجموعة من اللاعبين.

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ويحرص لاعبو الزمالك على إرسال الفيديوهات للجهاز المعاون للفرنسى باتريس كارتيرون، عبر ذلك التطبيق للتأكيد على مواصلة تنفيذ برنامج المدرب الفرنسى للحفاظ على معدلات اللياقة البدنية الخاصة بهم وتجنب زيادة الأوزان خلال فترة التوقف الحالية وذلك حتى يكون الفريق الأبيض مستعدًا فى أى وقت لعودة النشاط الكروى مجددًا.

ونجح الزمالك، تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى الفوز مؤخرًا ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب، كما تأهل الأبيض إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث سيواجه الزمالك نظيره الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف نهائى البطولة الأفريقية، التى تم تأجيها من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، إلى أجل غير مُسمى، بعدما كانت ستجمع بينهما فى شهر مايو المقبل، فى إطار الإجراءات الاحترازية للحد من خطر تفشى فيروس كورونا.