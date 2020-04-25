شكرا لقرائتكم الأهلى يخطر محمد شريف وأكرم توفيق بالعودة للفريق الأحمر الموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبلغ مسئولو النادي الأهلي الثنائي محمد شريف وأكرم توفيق المُعار لأنبي والجونة على التوالي بالعودة للقلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري بناءً على طلب ورؤية السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الذي تابع شريف وأكرم وأبدى إعجابه بهما بشكل كبير.

ويمتلك الأهلي عدد كبير منن المُعارين لأندية محلية وخارجية لكن رينيه فايلر لم يحسم سوى مصير محمد شريف وأكرم توفيق بشكل واضح لقناعته بمستواهما وقدراتهما الفنية العالية.

وقدم أكرم توفيق مستوى جيد مع الجونة خلال الفترة الماضية ويرى فايلر أن أكرم توفيق يمكن توظيفه في مركز الظهير الأيمن بالاهلي لتعويض أحمد فتحي الذى سيرحل بنهاية الموسم الجاري لرفضه تجديد عقده مع الأهلي كما يمكنه اللعب أيضاً في خط الوسط ، أما محمد شريف فيرى المدير الفني للأهلي أنه سيكون إضافىة قوية للشق الهجومي في القلعة الحمراء حينما يعود النشاط المتوقف حالياً بسبب وباء "كورونا".

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وأبلغ رينيه فايلر وجهة نظره لأدارة الأهلي بشأن محمد شريف وأكرم توفيق فقام مسئولو القلعة الحمراء بدورهم بالتحدث مع ثنائي الجونة وإنبي والتأكيد له على العودة للأهلي بنهاية الموسم الجاري.

ويمتلك الأهلي أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش) ومعهم صالح جمعة الذي سيرحل بنهاية الموسم الجاري لعدم حاجة الفريق لجهوده وقد يستغله الأهلي في إبرام صفقات تبادلية.