شكرا لقرائتكم الجماهير تعارض خطط رابطة الدوري الألماني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أظهرت نتائج استطلاع للرأي معارضة غالبية كاسحة من الألمان لجزء من خطط رابطة الدوري الألماني المتعلقة باستئناف الموسم في ظل أزمة كورونا الحالية.
وأشارت الرابطة إلى أنها تعتزم استئناف الدوري في مايو المقبل بإقامة مباريات بدون جمهور، وتقضي خططها بأنه في حال ظهور حالات إصابة بالفيروس المستجد في فريق ما، بوضع اللاعبين المصابين فقط في الحجر الصحي لمدة 14 يوما.
وأوضحت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد "ديامب" لصالح القناة الأولى بالتلفزيون الألماني (ايه آر دي) أن 90% من الألمان يؤيدون وضع الفريق بأكمله قيد الحجر الصحي في حال ظهرت به حالات إصابة بكورونا.
وجرت العادة أن يتم التوصية بوضع جميع الأشخاص المخالطين قيد الحجر الصحي لمدة 14 يوما في حال ظهور حالة إصابة بكورونا.
كما أظهرت نتائج الاستطلاع معارضة 61% من الألمان لخطط الرابطة لإخضاع اللاعبين لفحص دائم إذ أعرب المعارضون عن اعتقادهم بأن تكاليف إجراء اختبارات منتظمة للفرق بهدف تجنب وقوع العدوى غير مبررة، فيما أعرب 34% فقط عن اعتقادهم بأن هذه التكاليف لها ما يبررها.
وكان هذا الجانب من خطة الرابطة والمتعلق بإجراء الاختبارات المنتظمة، قد أثار انتقادات خلال الأيام الماضية.
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