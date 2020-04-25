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غندوغان ينصح لاعبي سيتي بـ"الحلول الاستثنائية"

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد إيلكاي غندوغان لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم أن فريقه "يجب أن يكون مستعدا" لإثبات أنه ناد من الطراز الأول عندما تستأنف منافسات كرة القدم.

وكان مانشستر سيتي حامل لقب الممتاز متأخرا بفارق 25 نقطة خلف المتصدر، عند توقف المنافسات بسبب أزمة وباء "كوفيد-19" وذلك قبل عشر مراحل من النهاية.

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لكن سيتي تغلب على الإسباني 2 - 1 في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، قبل أن تتوقف منافساتها أيضا، كما وصل إلى دور الثمانية بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال غندوغان في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": أيا كان ما سيأتي، علينا أن نكون مستعدين له، وهذا الوقت يشهد وضعا استثنائيا، والأوضاع الاستثنائية تتطلب حلولا استثنائية.

وتابع: نعتبر أنفسنا لاعبين من الطراز الأول ونادينا من الطراز الأول، وهذه تعد فرصة أمامنا لاستعراض ذلك، والتعامل مع الوضع بأفضل شكل ممكن.

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