شكرا لقرائتكم بطل كأس العالم يوزع "البيتزا" على المسعفين في إيطاليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف لوكا توني نجم كرة القدم الإيطالي السابق عن مشاركته في جهود تخفيف المعاناة عن المتضررين من أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد في مدينته مودينا الإيطالية.

وقال توني (42 عاماً) الفائز مع المنتخب الإيطالي بلقب كأس العالم 2006 بألمانيا، في تصريحات لقناة "آر تي إل" التلفزيونية الألمانية إنه كشريك في مطعم، يعمل على توزيع "البيتزا" على العاملين في مجال إنقاذ المصابين بفيروس "كورونا" المستجد.

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واتفق لوكا توني مع شريكه بالمطعم على توزيع شطائر البيتزا على 118 شخصا يعملون في خدمة الإسعاف التي تتم من خلال التنسيق هاتفيا ولوجسيتا حيث يبذل هؤلاء الأشخاص جهدا كبيرا.

وأشار لوكا توني إلى أن تواجده خلال توزيع البيتزا كان مفاجأة هائلة لهؤلاء الأشخاص. وقال : اتخذنا جميع الاحتياطات الوقائية خلال نقل هذه البيتزا إلى مركز التنسيق الخاص بالإسعاف.

وكان توني أيضا دشن مبادرة مع نجوم المنتخب الإيطالي، وأوضح : جمعنا المال. ويمكن للأصدقاء والمعارف وكل شخص أن يشارك. نسعد أيضا باستقبال التبرعات الصغيرة من يورو واحد إلى 5 يورو، وهذا ساعدنا على شراء أربع سيارات إسعاف هذا الأسبوع. جمعنا 400 ألف يورو.