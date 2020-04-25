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زياش سعيد باتضاح مستقبله بعد إلغاء الدوري الهولندي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف حكيم زياش لاعب الجديد أنه سعيد لأن مستقبله مع الفريق المنافس في الممتاز لكرة القدم قد تحدد قبل الغموض الذي يكتنف مستقبل اللعبة حاليا بسبب جائحة "كوفيد-19".

ووقع لاعب الوسط الدولي المغربي المولود في هولندا عقدا لمدة خمس سنوات تبدأ الموسم المقبل مع النادي اللندني في فبراير شباط الماضي بعد انتقاله من فريقه الحالي أياكس أمستردام.

وأبلغ زياش صحيفة الجمين "داغبلاد" الهولندية اليومية: بالطبع هذا الوضوح مطمئن لأنه لا أحد يدري ما سيحدث لفترة الانتقالات، لكنه لم يقلق أبدا من أن ظروفه الخاصة قد تتغير بعد توقف كرة القدم في إنجلترا الشهر الماضي.

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وقال: في الحقيقة ليس لدي أي شك لثانية واحدة. توقيعي على العقد لذلك في الأول من يوليو المقبل سأصبح لاعبا في تشيلسي. لم أفكر في أي شيء آخر.

وانتهى موسم زياش عندما تم إلغاء الدوري الهولندي بعد أن مددت الحكومة الحظر على المناسبات العامة الكبرى بما في ذلك المنافسات يوم الثلاثاء الماضي.

وقال الاتحاد الهولندي للعبة الليلة الماضية إن فريق زياش لن يتوج باللقب رغم تصدره لترتيب الجدول عندما توقفت المسابقة الشهر الماضي.

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