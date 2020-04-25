السعودية تستعد للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي.. وترصد ميزانية ضخمة لتشكيل «فريق أحلام» نيوكاسل يونايتد

أفادت وسائل إعلامية بأن الإدارة السعودية الجديدة لنادي نيوكاسل الإنجليزي، والتي اقتربت من حسم صفقة شراء النادي، تسعى لتشكيل فريق "الأحلام" للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز والتتويج به.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، في تقرير لها اليوم السبت، إن رابطة البريمييرليج تناقش صفقة استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على 80% من نيوكاسل يونايتد، في اتفاق وصلت قيمته إلى 300 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت الصحيفة إلى أن التشكيلة "الحلم" التي يريدها مسؤولو نيوكاسل تتضمن مزيجا من اللاعبين الحاليين في تشكيلة المدرب ستيف بروس، ونجوماً كبار في أندية أوروبية بارزة، ستعمل الإدارة الجديدة على شرائهم في موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

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وأضافت أن إدارة نيوكاسل رصدت 200 مليون جنيه إسترليني كميزانية أولية لضم صفقات جديدة في الميركاتو الصيفي.

ووضعت الصحيفة تصوراً لتشكيل نيوكاسل يونايتد في الموسم الجديد، والذي تضمن 4 لاعبين بارزين أصبحوا على رادار الإدارة الجديدة للنادي، وهم: الإنجليزي الدولي داني روز، لاعب توتنهام هوتسبير، الويلزي الدولي جاريث بيل، نجم ريال مدريد الإسباني، التشيلي الدولي أرتورو فيدال، نجم برشلونة، وأخيرا الأوروجواياني إدينسون كافاني، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأضافت الصحيفة أن النجوم الأربعة سيكونون بجانب 8 لاعبين من الفريق الحالي لنيوكاسل، مشيرة إلى أن المدرب الجديد للفريق قد يكون الإيطالي أليجري، أو الأرجنتيني بوكيتينو.