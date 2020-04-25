طعيمة لمصراوي: الأهلي يحتاج لحارس مرمى.. والاستغناء عن جيرالدو وأزارو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أشار عادل طعيمة لاعب، الأهلي السابق، أن المارد الأحمر يحتاج لضم حارس مرمى في الفترة المقبلة، مضيفا بأنه يجب الاستغناء عن جيرالدو وبيع أزارو في الصيف المقبل.

وقال عادل طعيمة في تصريحات لـ"الخليج 365": إذا قام الأهلي ببيع وليد ازارو نهائيا سيكون أمرا جيدا، فعلاقة اللاعب بالجمهور أصبحت غير جيدة، وإذا تحصل على عرض يجب أن تتم الموافقة على رحيله من أجل الاستفادة ماديا، لكن إلا إذا احتاج فايلر وجوده في الفريق".

وأضاف:" كذلك يجب التخلص من جيرالدو، ففي رأيي اللاعب الاجنبي يجب أن يشارك أساسي وليس أن يكون بديلا ويشارك 10 دقائق أوربع ساعة، فالأهلي يحتاج للاعب مثل زي الإيفواري سليماني كوليبالي لكن مع الفارق في العقل والاخلاق".

وعن المعارين الذين يرشحهم للعودة للأهلي، رد طعيمة:" أكرم توفيق وعمارحمدي إذا عادوا سيفيدوا الفريق بشكل كبير".

Advertisements

وواصل:" وأرى أيضا أن الأهلي يحتاج لضم مساك وحارس مرمى".

فيما تطرق مدير قطاع الناشئين الأسبق بالأهلي لملف صالح جمعة قائلا:" يجب أن يحصل اللاعب على فرصة أخيرة مع عودة الدوري، وإذا التزم يستمر، بينما لو حدث العكس يرحل، لكن يجب أن تكون هناك فرصة حقيقية بحيث أنه يشارك باستمرار، فالمدرب السويسري أعطي أحمد الشيخ فرصة مستمرة بعد أن جلس في المدرج 4 سنوات".

وأبدى طعيمة رأيه في رحيل فتحي وتقديم الشكر لعاشور، فقال:" فتحي كان فارض نفسه على فايلر، وكانت لا توجد حجة لترك الفريق، فأنا حزين لرحيله".

وتابع:" وفيما يتعلق بعاشور، فإذا يريد اللعب عليه الاحتراف بالخارج، فيجب أن يساعده الأهلي في الاحتراف في الخليج أو أي دوري خارجي، وبذلك يكون حقق رغبته في عدم الاعتزال ويضمن أنه يرجع للأهلي في مركز اداري".

واختتم:" فالجمهور لن يقبل أن يرتدي عاشور قميص غير الأهلي داخل مصر، سواء كان الزمالك أو بيراميدز".