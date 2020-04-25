فتح تحقيق في مباراة ليفريول وأتليتكو بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:

أعلن مجلس مدينة ليفربول عن موافقته لفتح تحقيق رسمي في مباراة أتليتكو مدريد وليفربول، للتحقق من مسألة تأثيرها على انتشار فيروس كورونا في إنجلترا.

واستضاف فريق ليفربول نظيره أتليتكو مدريد يوم 11 مارس الماضي بأنفيلد في إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، في اللقاء الذي تفوق فيه الفريق الإسباني بنتيجة 3-2، وشهدت المباراة حضور أكثر من 52 ألف متفرج، وسط قدوم 3 آلاف مشجع أسباني

وقال المتحدث الرسمي لمجلس مدينة ليفربول في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورت:" وافق مجلس مدينة ليفربول ، رفقة جامعة ليفربول وجامعة جون موريس ، على استكشاف أي تأثير تسببت فيه إقامة مباراة أتلتيكو مدريد في أنفيلد من حيث انتشار مرض كورونا".

Advertisements

وأضاف: "يقوم فريق الصحة العامة في مجلس مدينة ليفربول إلى جانب الشركاء ، بتقييم حجم الموضوع ونطاقه".

وواصل:" نظرًا لأن التركيز الحالي للمدينة ينصب إلى حد كبير على التعامل مع الوباء، فلم يتم تحديد جدول زمني بعد أو موعد لإكمال التحقيقات ومتى سيتم الإبلاغ عن نتيجتها".

وتحدث من قبل ماثيو أشتون، مدير الصحة العامة في مجلس مدينة ليفربول، على هذا الأمر قائلا أن مباراة الريدز أمام أتليتكو مدريد في دوري الأبطال قد تكون ساهمت في انتشار فيروس كورونا بالمدينة، وكان يجب ألا تقام، وذلك في تصريحات نشرت له في مطلع شهر إبريل الحالي.

كذلك دعا ستيف روثيرام، رئيس بلدية مدينة ليفربول، لفتح تحقيق عاجل في المباراة، قائلا:" إذا انتقلت عدوى فيروس كورونا بشكل مباشر نتيجة حدث رياضي ونعتقد أنه ما كان يجب أن يحصل، فهذه فضيحة".