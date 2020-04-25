أوتريخت يعتزم مقاضاة الاتحاد الهولندي بعد قرار انهاء الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 ـ ( د ب أ)
يعتزم نادي أوتريخت الهولندي إقامة دعوى قضائية ضد سلطات كرة القدم الهولندية، وذلك بعد أن تم حرمانه من فرصة المشاركة في البطولات الأوروبية الموسم المقبل.
وقرر الاتحاد الهولندي لكرة القدم أمس الجمعة أن ينهي الموسم ولن يكون هناك بطلا له، أو هبوط أو صعود. وجاء هذا القرار بعد أن أعلنت الحكومة أن كرة القدم الاحترافية لن تقام قبل الأول من سبتمبر بسبب وباء فيروس كورونا.
ويتصدر أياكس الدوري الهولندي بفارق الأهداف أمام ألكمار وسيتأهل لدوري أبطال أوروبا مباشرة، رغم أنه ليس البطل الرسمي. ووصف النادي القرار بانه "معقول ويمكن تفهمه".
وبإمكان ألكمار أن يتأهل لدوري الأبطال من خلال الدور الفاصل، بينما ستشارك أندية فينورد وأيندهوفن وفيليم تيلبورج في الدوري الأوروبي.
ولكن هناك حالة من الغضب في نادي أوتريخت، الذي يحتل المركز السادس في جدول الترتيب بفارق ثلاث نقاط خلف تيلبورج وكان من المقرر أن يواجه فينورد في نهائي كأس هولندا. وكانت هناك تسع جولات باقية من الدوري الهولندي قبل إلغائه .
وتحدث رئيس النادي ثيس فان إس عن "يوم مظلم لكرة القدم" وقال إن قرار الاتحاد الهولندي "يفتقد للشفافية والموضوعية". ويخطط حاليا للتقدم بشكوى لدى المحكمة ولكن خبير قانوني هولندي قال إن ذلك سيكون بلا فائدة.
وقال مارجان أولفرز لإذاعة "أن.أو.أس" :"بالكاد سيأخذ أي قاض في هولندا الجوانب الرياضية في الحسبان، ولكنه سيتخذ حكمه بناء على الاجراءات المتبعة".
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