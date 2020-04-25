"معاهم فلوس كتير".. أول تعليق للجوكر على مفاوضات الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

قال المهاجم المغربي كريم البركاوي إنه لا يمانع الانتقال للعب خارج المغرب ولا يشترط الاحتراف في أوروبا وذلك بعد ارتباط اسمه بالزمالك.

وذكرت صحيفة "المنتخب المغربية" الأسبزع الماضي أن نادي الزمالك يراقب نجم حسنية أغادير المغربي ولكن تكهنت تقارير أخرى برغبة بركاوي في الإحتراف في أوروبا.

ورد اللاعب الذي يلقب بالجوكر في مقابلة مع موقع البطولة المغربي قائلاً " الكرة رزق لا أمانع الانتقال خارج المغرب ولا اشترط أوروبا".

وحول حقيقة مفاوضات الزمالك اكتفي البركاوي بالرد " الزمالك فريق كبير ومعاه فلوس كتير يصرفها على الإنتدابات".

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وتابع " تلقيت عروض عديدة والأولوية لتمديد العقد مع حسنية أغادير وفي حالة عدم التوصل لاتفاق سأنظر في العروض المقدمة".

وكان البركاوي قد مدد عقده مع حسنية أغادير العام الماضي لمدة عام لينتهي تعاقده في عام 2021 .

وييلغ كريم البركاوي من العمر 25 عام ويلعب في مركز المهاجم بصفة أساسية بالإضافة إلي الجناح الأيسر والمهاجم الثاني ويتمتع بقدرات فنية ممتاز في التعامل داخل منطقة الجزاء.

وتألق البركاوي بشكل لافت للنظر هذا الموسم حيث سجل 17 هدف بواقع 9 أهداف سجلها ببطولة الكونفدرالية قاد بها ناديه لإنجاز تاريخي غير مسبوق، بالتأهل لنصف نهائي البطولة الأفريقية ، و8 أهداف في الدوري المغربي في المركز الثالث بترتيب الجدول .

وحقق المغربي خلال هذه المباريات رقماً تاريخياً بتسجيله لهاتريك (3أهداف) مرتين ، ليصبح أول لاعب في تاريخ الكونفدرالية، يسجل ثلاثيتين في نسخة واحدة.