"الأفضل في العالم".. من هو "الجوكر" صفقة الزمالك المستهدفة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

دخل المغربي كريم البركاوي اهتمامات نادي الزمالك الذي يسعى لدعم صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة وخاصة في مركز المهاجم.

ووفقاً لصحيفة المنتخب المغربية فإن الزمالك ينتظر عرض الرجاء المغربي لشراء حميد أحداد من أجل التعاقد مع البركاوي.

ورحل المهاجم المغربي الدولي خالد بو طيب عن الزمالك بالإضافة إلي الظهير الأيمن التونسي حمدي النقاز واقترب الكونغولي كابونجو كاسونجو من الرحيل مع حميد أحداد .

ابن أغادير

ييلغ كريم البركاوي من العمر 25 عام حيث إنه من مواليد الـ 18 من نوفمبر لعام 1995 وينحدر من مدينة أغادر المغربية التي يلعب منذ بدء مشواره الإحترافي مع كرة القدم بأهم أنديتها "حسنية أغادير". يلعب البركاوي في مركز المهاجم بصفة أساسية بالإضافة إلي الجناح الأيسر والمهاجم الثاني ويتمتع بقدرات فنية ممتاز في التعامل داخل منطقة الجزاء.

الجوكر

يلقب البركاوي بـ "الجوكر" الشخصية الخيالية التي تجمع ما بين الجنون والخداع وغرابةُ الأطوارِ وقدمت في السينما أكثر من مرة . وقال البركاوي الذي يحتفل بعد أهدافه بقناع الجوكر إن اللقب جاء في عهد المدرب عبد الهادي السكتيوي بسب تسجيله للأهداف القاتلة وتغيير مجرى المباريات فور دفع المدرب به.

رقم تاريخي

تألق البركاوي بشكل لافت للنظر هذا الموسم حيث سجل 17 هدف بواقع 9 أهداف سجلها ببطولة الكونفدرالية قاد بها ناديه لإنجاز تاريخي غير مسبوق، بالتأهل لنصف نهائي البطولة الأفريقية ، و8 أهداف في الدوري المغربي في المركز الثالث بترتيب الجدول . وحقق المغربي خلال هذه المباريات رقماً تاريخياً بتسجيله لهاتريك (3أهداف) مرتين ، ليصبح أول لاعب في تاريخ الكونفدرالية، يسجل ثلاثيتين في نسخة واحدة.

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أفضل مهاجم في العالم

توهج البركاوي في الكونفيدرالية رفقة ناديه لم يضعه فقط على صدارة الهدافين في أفريقيا بل في العالم وذلك وفقاً لما جاء في موقع "هبة سبور" المغربي.

وتحت عنوان "كريم البركاوي يتفوق على جميع مهاجمي العالم " تحدث الموقع المغربي أثناء توقف النشاط الكروي في العالم بسبب تفشي فيروس كورنا المستجد (كوفيد-19) عن وضع الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم لمهاجم حسنية أغادير كأفضل هداف للمسابقات القارية في العالم بـ 7 أهداف يليه الأوروجوياني مارتين بوينو، مهاجم ويسترن سوبورز النيوزلندي بـ 6 أهداف، بينما جاء جوزيب إليسيتش، مهاجم أتلانتا الإيطالي ثالثا بـ 5 أهداف.

عروض

تلقى البركاوي العديد من العروض الأوروبية والمحية والعربية بعد تألقه هذا الموسم حيث يرغب عملاقي المغرب، الوداد والرجاء في التعاقد مع اللاعب بالإضافة إلي دخول نادي الدحيل القطري بقوة للظفر بخدمات اللاعب بجانب اهتمامات من أندية دوري الدرجة الثانية الألماني والدوري البلجيكي بحسب ما جاء في موقع "FUSSBALLECK" الألماني.

المنتخب

يسير البركاوي على ضرب مواطنه أيوب الكعبي فبعد تألقه مع حسنية أغدير ضمه الحسين عموتة لمنتخب المغرب للمحليين قبل أن يوجه له البوسني وحيد خاليلودزيش مدرب أسود الأطلس الدعوة للإنضمام ضمن القائمة التي كانت من المنتظر أن تواجه أفريقيا الوسطى بتصفيات أمم أفريقيا قبل التأجيل بسبب تفشي وباء كورونا .

الجدير بالذكر أن بركاوي الذي ينتهي عقده في صيف 2021 لعب طوال مشواره الكروي 132 مباراة وسجل فيهم 41 هدف وصنع 10 أهداف وتلقي البطاقة الصفراء 3 مرات فقط ولم يطرد مطلقاً .