اجتماعات مكثفة لاستئناف النشاط الرياضي بإنجلترا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:

تخطط الحكومة الإنجليزية لإقامة سلسلة من الاجتماعات الدورية التي يشارك فيها كبار مسئولي الطب الرياضي، لبحث خطط استكمال الموسم في أقرب وقت ممكن.

وأشارت شبكة BBC البريطانية أن الحكومة ستعمل على وضع خطط هدفها استئناف النشاط الرياضي في إنجلترا في غضون أسابيع، بشرط إحراز تقدم في الأزمة التي سببها فيروس كورونا.

كما سيشارك كبار مسئولي المجال الطبي في إنجلترا في الاجتماعات الأسبوعية، وسيتم فحص تفاصيل كل رياضة من قبل خبراء الصحة، لمعرفة ما هي البروتوكولات اللازمة لبدء كل منها واستئنافها في أقرب وقت ممكن ، مما يعني أن بعض الرياضات ستعود في وقت أقرب من البعض الآخر حسب وضع كل رياضة على حداها.

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وأضافت BBC أن إجراءات طبية مثل اختبارات فيروس كورونا، والبعد الاجتماعي، ومعايير النظافة، وتحديد عدد الأشخاص المسموح بتواجدهم في الأماكن، كلها أمور سيتم مناقشتها في الاجتماع.

وأوضح التقرير أن العودة لاستئناف النشاط الرياضي تعتمد على مدى تلبية الاشتراطات الحكومية، وخاصة من حيث إجراء اختبارات الكشف عن الفيروس ، وتطبيق إرشادات البعد الاجتماعي.

ولكن هناك اجماع على أنه في هذه المرحلة ، لن يتم استئناف أي رياضة إلا خلف الأبواب المغلقة.

يذكر أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ستعقد اجتماعا يوم الجمعة لوضع بروتوكولات استئناف موسم البريميرليج.