وائل جمعة يكشف تفاصيل يومه الأول في الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبيرتو

حكى وائل جمعة مدافع وقائد النادي الأهلي الأسبق، عن يومه الأول بعد انتقاله للقلعة الحمراء عام ٢٠٠١.

وقال وائل جمعة في تصريحات لقناة "بي إن سبورتس" "يومي الأول في النادي الأهلي لم يكن من خلال غرفة الملابس في النادي، لكن كان في البرتغال".

وأكمل "كنت مع منتخب مصر، وأول يوم لي كان بعد خوض مباراة في الجزائر، سافرت للبرتغال للانضمام لمعسكر الأهلي هناك وقتها، واستقبلني ثابت البطل الله يرحمه".

وواصل "لقد عاصرت فترة قوة ثابت البطل قبل أن يتأثر بالمرض، كان نموذجاً لمدير الكرة، قوي الشخصية والكل يحترمه ويقده، وكان معه مانويل جوزيه مديراً فنياً".

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وأضاف "هناك تفاهم بين الثنائي جوزيه والبطل في الشخصية والتعامل، وبالتالي قبل أن تفكر في أي أمر كان يجب أن تنتبه لمن يتواجد وكيف سيكون رد الفعل".

وتابع "غرفة ملابس النادي الأهلي بها كل الأمور، سواء وقت الجد أو المواقف الطريفة، ومن يستطيع في لحظات معينة أن يمنح الجميع البسمة، كان هناك تنوع".

وشدد "لكن كان هناك احترام وحدود بين اللاعبين، وهذا الأمر بالطبع مازال متواجد في النادي الأهلي".

وصرح "جوزيه يعرف جيداً كيف يتعامل مع اللاعبين، ويفرق بين اللاعب الذي يحتاج لصدمة وأخر الذي يحتاج للهدوء، كان ذكي في التعامل مع اللاعبين".

واختتم "بمجرد النظرة تركيزي يزيد، وفي بعض الأحيان تجد لاعب لا يؤدي بشكل جيد لكن يقوم جوزيه بالاشادة به، لأنه يعلم أن هذا هو المناسب له".