سر الرقم (2).. إبراهيم حسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

بالنسبة لظهير فالقميص رقم "2" ربما لا يكون مميزًا؛ فجرت العادة أن يرتدي حارس المرمى القميص رقم "1" ثم يحصل لاعبو خط الدفاع على الأرقام التالية ولكن بالنسبة لمشجعي ومتابعي الدوري المصري القميص رقم "2" = إبراهيم حسن.

إبراهيم حسن بطل الحلقة الثانية من #سر_الرقم التي تُنشر على موقع يلاكورة تباعًا طيلة شهر رمضان.

حسام حسن منذ وأن لعب في النادي الأهلي وهو صاحب القميص رقم 2 الذي أصبح مميزًا له مع منتخب مصر ـ بعدما ظهر به عبد الظاهر السقا مع الفريق الوطني.

الأمر لم يقتصر مع إبراهيم على الأهلي والمنتخب بل ظلّ معه الرقم أيضًا عندما رحل للغريم التقليدي لفريقه، ـ الزمالك ـ

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في الزمالك كان هناك صاحبًا للقميص رقم "2" مدحت عبد الهادي ولكنه كان قد سافر للاحتراف بصفوف كوجالي سبور التركي لذا لم يجد إبراهيم حسن أزمة في الاستمرار برقمه المميز حتى عندما عاد ـ مدحت قلب الأسد ـ كما تلقبه جماهير الزمالك ترك الرقم له وحصل على الرقم "1" الذي ميزه هو فيما بعد.

واستمر رقم "2" مع إبراهيم بعدما انتقل من الزمالك لصفوف المصري حتى اعتزل الكرة موسم06/07.

الرقم أصبح رمزًا للمركز؛ إسلام الشاطر ـ ينشط في مركز الظهير الأيمن ـ حين انتقل للأهلي موسم 2004/2005 وجد لرقمه الذي بدأ به مع الإسماعيلي ـ 6 ـ صاحب وهو سيد عبد الحفيظ ليختار من الأرقام التي عُرضت عليه رقم "2" تيمنًا بمسيرة إبراهيم حسن.

صاحب الـ 53 عامًا حاليًا لديه مسيرة حافلة في الساحرة المستديرة بدأت موسم 1983 بتصعيده للفريق الأول بصفوف الأهلي قبل ان ينتقل موسم90/91 بعد تألقه في كأس العالم لصفوف باوك اليوناني ثم نيوشاتيل السويسري قبل أن يعود للأهلي موسم 92/93 ويستمر معه حتى نهاية الألفية الثانية.

وفي الألفية الثالثة كان وتوأمه ـ صفقة القرن كما لُقبت ـ بانتقالهم للزمالك موسم 01/00 حتى انتقل لصفوف المصري موسم 04/05 بخلاف مسيرته مع المنتخب الوطني.. انتظروا غدًا سر القميص رقم 3 .