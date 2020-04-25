محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
ذكرت تقارير صحفية يونانية، إن نادي أولمبياكوس اليوناني، يواجه خطر الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية بسبب التلاعب بالنتائج.
ووفقاً لصحيفة "SDNA" اليونانية، فإن نادي أولمبياكوس يمكن أن يهبط إلى الدرجة الثانية بسبب التلاعب بنتائج المباريات، بالإضافة إلى دفع غرامة قدرها ثلاثة ملايين يورو.
وقالت الصحيفة إلى أن واقعة التلاعب بالنتيجة كانت خلال مباراة أتروميتوس وأولمبياكوس في عام 2015 والتي حسمها الأخير بنتيجة (2-1).
وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتم معاقبة إيفانجيلوس ماريناكيس مالك النادي اليوناني لمدى الحياة بسبب تدخله بالتلاعب في نتائج المباريات للفريق.
جدير بالذكر أن النجم المصري أحمد حسن "كوكا" يلعب في صفوف نادي أولمبياكوس مُعاراً من صفوف نادي براجا البرتغالي منذ يناير الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر "بسبب التلاعب بالنتائج".. تقارير: أولمبياكوس "كوكا" قد يهبط إلى الدرجة الثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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