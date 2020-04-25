برشلونة يعرض لاعبين على توتنهام من أجل ندومبيلي

تواصل إدارة نادي برشلونة عملها للتجهيز لسوق انتقالات “هائل” في الميركاتو الصيفي، وهذه المرة التقط رادار النادي متوسط ميدان توتنهام “تانجوي ندومبيلي”، الذي لا يمر بأفضل أيامه تحت قيادة “جوزيه مورينيو“.

وحتى مع وجود كرة القدم في طريق مسدود، يخطط برشلونة مسبقًا لصفقات الصيف، وسط التسليم بحقيقة وجود حاجة إلى تعزيز الخطوط وتحديدًاً خط الوسط، وتم تحديد ندومبيلي لاعب توتنهام كهدف محتمل.

وقامت إدارة برشلونة وفق مصادر “ماركا” بخطواتهم، عن طريق تقديم “صامويل أومتيتي” أو “نيلسون سيميدو” مقابل لاعب الوسط، وقد تم ذكر اسم “آرثر ميلو” بالفعل ضمن المفاوضات.

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وتم اقتراح اسم أرتور عن طريق مدرب السبيرس “جوزيه مورينيو” الذي يُحبذ وصول البرازيلي إلى شمال لندن كبديل لندومبيلي، الذي لم يقنع الرجل الاستثنائي منذ يومه الأول في شمال العاصمة الإنجليزية.

ويعتقد أن برشلونة ستحتاج إلى تقديم المزيد من أجل إقناع توتنهام بالبيع، مع وصول ندومبيلي إلى النادي من ليون مقابل 60 مليون يورو في الصيف الماضي كتوقيع قياسي عبر تاريخ توتنهام.

يذكر أن المدرب البرتغالي “جوزيه مورينيو” وعد جماهير توتنهام بإجراء تعاقدات في الميركاتو الصيفي، وبالفعل رصد أكثر من اسم، وكان من ضمنهم متوسط ميدان برشلونة “أرثر ميلو” والذي تحاول إدارة البارسا إقحامه في أكثر من اتفاق، ومنهم مفاوضات الإنتر لضم “لاوتارو مارتينيز”.