رياضة | المصري يسعى للحصول على خدمات عامر عامر

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 أبريل 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر المصري يسعى للحصول على خدمات عامر عامر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي المصري البورسعيدي إلى قائمة أسماء الأندية التي تسعى للحصول على خدمات عامر عامر، حارس مرمى الإنتاج الحربي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

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ودخل مسؤولو المصري في مفاوضات مكثفة مع مسؤولي الإنتاج الحربي للتعاقد مع عامر، وتحديد المقابل المادي للاستغناء عن الحارس، بعد ترحيب إدارة ناديه بالاستغناء عن خدماته نظيرعرض مميز مادياً.

وينوه أن الأهلي من بين الأندية التي كاد أن يقترب عامر من صفوفها، قبل تعرضه لقطع بالرباط الصليبى، ليترك الخيار للقلعة الحمراء الذي يفاضل بين أكثر من عنصر في هذا المركز بالدوري المصري.